Düren.

Am Rosenmontag haben Gerd und Christiane Schavier Karneval gefeiert – ganz privat und ohne Prinzenpaar-Ornat. Das Dürener Prinzenpaar war in Köln und hat sich den Rosenmontagszug angeschaut. Und zwischendurch ohne Zweifel an die vergangenen gut drei Monate gedacht.