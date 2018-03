Niederau - Georg Siehoff präsentiert zwei Installationen

Niederau. Der Künstler Georg Siehoff aus Gey wird vom 26. März bis zum 9. April und vom 9. April bis zum 22. Mai zwei Installationen in der Grabes- und Auferstehungskirche präsentieren.

Siehoff absolvierte ein Werklehrerstudium unter anderem bei Josef Beuys. Lange Jahre unterrichtete er am Wirteltorgymnasium in Düren.

In den ersten beiden Wochen ist die Installation „Abendmahl“ zu sehen: Sie zeigt ein 13-teiliges Gedeck aus Keramik, mit dem Siehoff stark an die Studienzeit bei Beuys anknüpft. Bei der zweiten Arbeit „Auferstehung“ (ab dem 9. April) handelt sich um eine neuere Arbeit. Dafür hat er von den Bruchfugen zerborstener Gehwegplatten Abrücke aus Keramik erstellt und auf die Bruchplatten montiert. Die gefühlte Leichtigkeit der Gussformen auf den zerbrochenen Gehwegplatten erinnert an eine tanzende Gruppe.

Beide Installationen werden in der Mitte der Grabes- und Auferstehungskirche auf dem Boden präsentiert. In den Gottesdiensten der Kar- und Ostertage wird Pfarrer Ernst-Joachim Stinkes zudem auf die Kunstwerke Bezug nehmen.