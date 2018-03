Vettweiß - Gemeinde Vettweiß plant Einsatz der Fördermittel „Gute Schule 2020“

Vettweiß. Aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ stehen der Gemeinde Vettweiß jährlich knapp 150.000 Euro zur Verfügung.

Damit sollen im Jahr 2018 folgende Maßnahmen umgesetzt werden: Anstricharbeiten im Schulgebäude Vettweiß (3500 Euro), weitere Pflasterarbeiten an der Schulsportanlage in Vettweiß (12.000 Euro), Brandmeldeanlage in der Grundschule Kelz (3500 Euro) sowie Erneuerung der dortigen Haupt- und Nebeneingangstür (18.300 Euro) und Öffnung eines weiteren Fluchtweges (20.000 Euro).

Für erste Maßnahmen der Digitalisierung beider Grundschulen sind 50.000 Euro veranschlagt. Des Weiteren plant die Gemeinde mit 41.000 Euro Eingenanteil für die Umgestaltung beider Schulhöfe und den Umbau der Grundschule in Vettweiß.