Niederzier/Alt-Lich-Steinstraß.

Der Wind bläst kräftig am Fuß der Sophienhöhe in der Alt-Gemarkung Lich-Steinstraß. Kein Wunder, dass sich im nördlichsten Zipfel der Gemeinde Niederzier, jenseits von Tagebau und Sophienhöhe an der B55, die einzige Windkraftkonzentrationsfläche der Kommune befindet.