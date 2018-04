Düren.

In diesen April-Tagen vor 100 Jahren traf die deutsche Armee nahe der belgischen Stadt Ypern letzte Vorbereitungen für einen weiteren Angriff auf die Armeen der Franzosen und Briten. Die sogenannte vierte Flandern-Schlacht endete am 29. April 1918 mit einem Sieg der Alliierten, doch der Krieg ging noch Monate weiter; erst im November 1918 trat der Waffenstillstand in Kraft.