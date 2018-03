Vettweiß - Gedenktafel für verstorbenen Herrmann Rütten eingeweiht

Vettweiß. An der Südseite des Turms der Kirche St. Gereon in Vettweiß erinnert eine Gedenktafel an den ehemaligen Pfarrer Hermann Rütten. Diese Tafel wurde im Dezember 2017 auf Initiative vom Heimat- und Geschichtsverein dort angebracht und nun von Pfarrer Gerd Kraus feierlich eingeweiht.

Finanziert wurde die Tafel von der Pfarre St. Gereon, der Pfarre St. Marien, dem Zusammenschluss aller Pfarreien von Nörvenich und Vettweiß, der „Kleiderkiste Vettweiß“ und dem Heimat- und Geschichtsverein Vettweiß.

Dessen Vorsitzender Franz Erasmi erinnerte bei der Einweihung an den beliebten Geistlichen, der in Haaren bei Heinsberg geboren und in Köln zum Priester geweiht worden war. Sein goldenes Priesterjubiläum feierte er 1978 in Viersen, wo er ein Jahr später auch starb.

„Nie von Pfarrkindern enttäuscht“

Von 1946 bis 1970 war Hermann Rütten Pfarrer von Vettweiß. In diese Amtszeit fiel der Beginn des Wiederaufbaus der Pfarrkirche im September 1949, sowie deren Einweihung im Dezember 1951. Der Neubau war nötig, weil die im zweiten Weltkrieg bis dahin weitgehend unbeschädigte alte Kirche im März 1943 durch amerikanische Truppen gesprengt wurde, um Material für den Bau eines Feldflugplatzes zu generieren.

Als Pfarrer Rütten im August 1946 nach Vettweiß kam, gab es nur eine ehemalige Militärbaracke als Notkirche auf dem Marktplatz und er setzte sich von Anfang an für einen Kirchen-Neubau ein. Er rief zum Spenden und zur Mitarbeit auf und wurde hierbei, wie er selber gesagt hat, nie von seinen Pfarrkindern enttäuscht.

Deshalb hätten die Vettweißer allen Grund, Pfarrer Rütten, der den Neubau der Kirche und ihre Einrichtung als Lebensaufgabe gesehen hat, ein ehrendes Andenken zu bewahren, ist Eramsi überzeugt.