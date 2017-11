Gürzenich.

Es tut gut, dass Zeitzeugen, geschichtsbewusste Dürener, das Gedenken an die Zerstörung Dürens am 16. November 1944 wachhalten: In der Tradition der „Gürzenicher Kirchenkonzerte“ geschah dies mit musikalischer Gestaltung und Worten persönlicher Erinnerungen des Vorsitzenden Willi Gallmann.