Gedenken an den schwärzester Tag Dürens

Düren. Der 16. November 1944 war der schwärzeste Tag in der Geschichte der Stadt Düren. Am Nachmittag dieses Tages legten Hunderte britische Bomber mit ihrer tödlichen Fracht die Stadt in Schutt und Asche.