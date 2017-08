Kreis Düren.

Einen Monat vor der Bundestagswahl am 24. September nimmt der Wahlkampf auch im Kreis Düren Fahrt auf. Mittlerweile haben fast alle Parteien Plakate mit den Konterfeis ihrer Kandidaten oder markigen Botschaften an Straßenlaternen platziert, an besonders strategischen Punkten im Kreisgebiet stehen auch wieder die sogenannten „Wesselmänner“, die großflächigen Werbetafeln.