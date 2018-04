Düren - Gäste aus den Rurtalwerkstätten mit vielen Fragen zu Besuch im Rathaus

Düren. 65 Frauen und Männer aus den Rurtalwerkstätten waren mit Geschäftsführer Wolfgang Nettersheim sowie einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu einem Besuch im Dürener Rathaus.

Sie hatten ganz viele Fragen mitgebracht. Wenn die Antwort zu kompliziert auszufallen drohte, wurden Schilder hochgehalten mit der Bitte „Einfache Sprache“. Das war auch eines der ganz großen Themen, die von den Gästen im Rathaus angesprochen wurden: der Wunsch nach einfacher Sprache in Behördenformularen und Bekanntmachungen. „Das ist eine Riesenaufgabe“, gab der Bürgermeister zu und griff gerne die Anregung auf, dass die Rurtalwerk-stätten Übersetzungen von Verwaltungsformularen in leicht verständliche Sprache anbieten.

Bürgermeister Paul Larue versprach, das an die zuständigen Stellen weiterzuleiten. „Vielleicht arbeiten wir dann in Zukunft auch auf diesem Gebiet zusammen“, sagte Larue. Eine Zusammenarbeit mit den Rurtalwerkstätten gibt es nämlich schon seit vielen Jahren. Die „Goldenen Bücher“, in denen sich besondere Gäste der Stadt Düren eintragen, werden von den Rurtalwerkstätten gebunden. Die drei dort entstandenen Prachtbände hatte der Bürgermeister zur Anschauung mitgebracht.

Die Gäste wollten ganz viel darüber wissen, wie man Bürgermeister wird, wofür dieser zuständig ist und wie der Arbeitsalltag aussieht. Sie gaben auch wichtige Hinweise und Anregungen zu Wegen und Ampeln, die sich der Bürgermeister notierte.