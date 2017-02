„G9 jetzt“: Listen im Rathaus und Bürgerbüro

Düren. Es ist eine schon lange währende Diskussion: Was ist besser: G8 oder G9? Hinter dem Buchstaben-Zahlen-Kürzel steckt die Frage, ob Schüler heute das Gymnasium bis zum Abitur acht oder neun Jahre besuchen sollen.

Derzeit läuft erstmals seit 40 Jahren wieder ein landesweites Volksbegehren, dessen Ziel es ist, in NRW wieder zum Abitur nach neun Jahren zurückzukommen. Listen, in die sich jeder eintragen kann, der zur Teilnahme an der Landtagswahl berechtigt ist, liegen im Bürgerbüro und im Rathaus aus.

Die Eintragung ist im Rathaus jeweils von Montag bis Donnerstag, 8 bis 17 Uhr, und am Freitag von 8 bis 13 Uhr möglich. Das Bürgerbüro ist abgesehen von seinen Öffnungszeiten am Vormittag zusätzlich an den Sonntagen 19. Februar, 26. März, 30. April und 28. Mai für das Volksbegehren geöffnet (es läuft bis 7. Juni). Die Öffnungszeiten der anderen Behörden, in denen ebenfalls Listen ausliegen, stehen unter: www.g9-jetzt-nrw.de.