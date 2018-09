Düren - Fußballerinnen starten in die neue Saison

Düren.

Auch die Frauen entlang der Rur treten wieder gegen den Fußball. Bereits am Freitagabend startete die neue Spielzeit – Vizemeister SC Mausauel-Nideggen empfing den TuS Langerwehe. In der Sommerpause ging es bei den Gastgebern, die einst Dürens Aushängeschild in Sachen Frauen-Fußball waren, recht turbulent zu.