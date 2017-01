Vettweiß.

Ein rappelvolles Festzelt, 1700 Besucher, ein Programm gespickt mit den Spitzenkräften des rheinischen Karnevals. Die Hölle? Nein, falsch, diesmal waren die Herren an der Reihe und dann heißt das Ganze: „der größte Männerstammtisch in der Voreifel“. Der Titel ist nicht ganz so griffig, aber auch durchaus zutreffend. Verblüffend viele der Herren kamen übrigens im „falschen“ Outfit: Die Zahl der Frauenkostüme war auffallend hoch.