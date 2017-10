Düren.

Auch wenn man es vielleicht am Wetter momentan nicht merkt, rückt der Advent näher und damit gibt es, wie in jedem Jahr, auch wieder den Adventskalender des Lions Club Düren. Unter dem Motto „Fünf Euro für die Jugend“ ziert den Kalender in diesem Jahr ein Teilausschnitt von Schloss Burgau, gemalt von Ewald A. Mösch aus Köln.