Fünf Dürener Tennis-Teams in der Oberliga Von: say

Letzte Aktualisierung: 4. Mai 2018, 14:36 Uhr

Düren. Fünf Mannschaften aus dem Dürener Raum starten ab kommendem Wochenende in der Oberliga in die Tennis-Sommersaison. Die Damen-40-Mannschaft des TC Derichsweiler ist nach dem Wiederaufstieg zurück in der Oberliga und möchte, wie Kapitänin Eva Berbuir berichtet, auch dort gerne bleiben.