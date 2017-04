Düren.

Alte Autoreifen, Matratzen, Liegestühle – diese und noch viele andere Gegenstände fanden die mehr als 1000 Helfer beim jährlichen Frühjahrsputz in Waldstücken, rund um ihren Sportplatz und am Straßenrand in Düren. Bereits zum 19. Mal fand das große Reinemachen am Samstag statt.