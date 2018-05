Künstler stellen ihre Werke in der Bücherei vor

Der „arabische Abend“ mit Lesungen und anschließendem Austausch findet am Dienstag, 15. Mai, in der Stadtbücherei in Düren Stadt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Am Freitag, 29. Juni, startet im Heinrich-Böll-Haus in Kreuzau-Lan-genbroich die Veranstaltungsreihe „Poesie im Pool“. Im ehemaligen Pool von Heinrich Böll werden Stipendiaten ihre Werke präsentieren. Darunter Prihtu Sanyal und Mahmudul Munshi aus Bangladesh, Osama Al-Dhari aus dem Jemen und Mohammad Mallak aus Syrien. Eintritt frei.