Düren.

Frank Lausberg hatte erst den großen Wunsch, dass die Aktion der „Barber Angels Brotherhood“ am Sonntag auf dem Rathausvor- oder Marktplatz stattfindet. Dann würden viele Passanten darauf aufmerksam. Aber weil die Barber, also Friseure, ungern vom Wetter überraschten werden möchten, warten sie ab 13 Uhr im Café Lichtblick an der auf ihre Kunden: Obdachlose.