Düren.

Fünf Minuten bevor es los geht, herrscht in der Küche reges Treiben. „Ich habe meine Schürze vergessen“, sagt in einer Ecke eine Teilnehmerin zu ihrer Nachbarin. „Haben wir die Rezepte schon bekommen?“, erkundigt sich in einer anderen Ecke eine weitere motivierte Köchin.