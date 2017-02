Düren.

Der Boxring Düren 55 hatte zu Finalkämpfen der Boxjugend im Verband Mittelrhein eingeladen und die Turnhalle der St. Joachim Grundschule war voll besetzt. Das lag zum einen sicherlich daran, dass gleich fünf junge Dürener Kämpfer in den 13 Kämpfen antraten, zum anderen aber auch am traditionell starken Interesse der Dürener am Boxen.