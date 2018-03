Düren - Freie Plätze für Erzieher-Ausbildung

Düren. In Stadt und Kreis Düren werden neue Kindertagesstätten gebaut und Offene Ganztagsschulen erweitert. Allerdings ist das Personal dafür immer schwerer zu finden.

Das Nelly-Pütz-Berufskolleg an der Zülpicher Straße in Düren reagiert auf den Fachkräftemangel im pädagogischen Bereich und erweitert seine Kapazitäten für die Erzieher-Ausbildung und hat freie Plätze in der Ausbildung zum Heilerziehungspfleger.

Mit mindestens einem mittleren Bildungsabschluss (10 B) und einer Berufsausbildung oder mit Fachhochschulreife im sozialen Bereich kann sofort mit der Ausbildung begonnen werden. Abiturienten brauchen vorher ein Praktikum von 900 Stunden. Die Ausbildung besteht aus zwei Jahren Vollzeitunterricht, in denen Anspruch auf Aufstiegsbafög besteht.

Im folgenden berufspraktischen Jahr verdienen Auszubildende etwa 80 Prozent des Einstiegsgehalts. Für Arbeitssuchende ist auch eine Umschulung möglich. Wer die gymnasiale Oberstufe noch vor sich hat, kann am Nelly-Pütz-Berufskolleg das Abitur erwerben und gleichzeitig die Erzieherausbildung in insgesamt vier Jahren absolvieren.