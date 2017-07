Das Parken am Freibad in Heimbach ist seit April kostenpflichtig

Parken auf den rund 100 Parkplätzen am Freibad in Heimbach, Auf Wissen Woog, die häufig von Wanderern genutzt werden, ist seit dem Beschluss der Stadtvertretung vom 27. April kostenpflichtig. „Vor einigen Jahren haben wir aufwendig den Parkplatz aus- und umgebaut. Durch die vielen Parkplätze, die die Stadt zu unterhalten hat, entstehen eine Menge Kosten. Durch die Einnahme der Parkgebühren werden diese teilweise gedeckt“, sagt der parteilose Bürgermeister Peter Cremer. Die Entscheidung diene also der Verbesserung der Einnahmesituation.

Von 10 bis 18 Uhr müssen Parkende 50 Cent pro angefangene halbe Stunde zahlen. Der Tageshöchstsatz liegt bei fünf Euro. Es gibt auch Dauerparkausweise. Diese kosten für eine Woche fünf Euro – 22 Stück wurden bereits verkauft – für einen Monat zehn Euro (7 verkaufte Karten). 15 Karten für ein halbes Jahr wurden mit einem Entgelt von 25 Euro berechnet, Dauerparkkarten für ein Jahr wurden bisher nicht verkauft; sie kosten 50 Euro.

Beschwerden sind der Verwaltung wegen der Maßnahme bisher erst zwei zugekommen, so Cremer. „Eine Frau aus Kreuzau meinte, sie nutze jetzt lieber das Freibad in Abenden“, berichtet der Bürgermeister. Ein Rückgang der Besucherzahlen wegen der Parkgebühren sei aber nicht zu verzeichnen.