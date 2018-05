Düren.

Anlässlich der Wiedereröffnung des Muttergotteshäuschens an der Zülpicher Straße fand vergangenen Sonntag ein Festkonzert in der kleinen Wallfahrtskirche statt. Unter der Leitung von Reinhard Berg trat der Frauenchor St. Josef auf, ergänzt von Andrea Meyer-Schlicht an der Querflöte.