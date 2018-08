Düren - Frau in Dürener Parkhaus überwältigt und Auto gestohlen

Düren.

Leicht verletzt wurde Mittwochnachmittag eine Dürenerin, als sich ein Pärchen in einem Parkhaus ihres Fahrzeugs bemächtigte. Gegen 17:30 Uhr wollte die 68-Jährige zu ihrem in der achten Etage eines Parkhauses an der Stolzestraße abgestellten Auto. Kurz bevor sie ihren Wagen erreichen konnte, kam ihr das Verbrecherpaar entgegen.