Fotografen Tony Joe Gardner und Heinz Jörres stellen im „Komm“ aus Letzte Aktualisierung: 18. Januar 2017, 11:37 Uhr

Düren. Die beiden Fotografen Tony Joe Gardner aus Heimbach und Heinz Jörres aus Düren präsentieren im Dürener „Komm“-Zentrum an der August-Klotz-Straße 21 ihre Ausstellung „Drei Songs, no flash“, was so viel bedeutet wie „Drei Lieder, kein Blitz“.