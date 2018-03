Konzert am Sonntag, 18. März

Das Jahreskonzert des Langerweher Chores „Joy of Gospel“ findet am Sonntag, 18. März, ab 17 Uhr in der Dürener Christuskirche statt. Einlass ist ab 16.15 Uhr.

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, die Chormitglieder freuen sich jedoch über eine Spende. Derzeit hat „Joy of Gospel“ rund 70 Mitglieder. Wer sich näher über die Arbeit des Chores informieren möchte, findet alle wichtigen Einzelheiten auf www.joy-of-gospel.com.