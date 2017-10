Aachen/Düren.

Fortsetzung im sogenannten „Folienfall“: Im Prozess gegen sieben Angeklagte im Alter zwischen 22 und 36 Jahren, darunter zwei junge Frauen, die im Oktober 2016 den Dürener Tobias R. (26) entführt, in eine Mietwohnung gebracht und dort mit Schlägen und dem Einwickeln in eine Plastikfolie gefügig gemacht haben sollen, sagte am Montag eine weitere Zeugin vor dem Aachener Landgericht aus. Sie soll das Opfer gut kennen.