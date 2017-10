Flüchtlingsunterkunft brennt lichterloh

Merzenich. Ein 34-jähriger Marokkaner hat am Sonntag in Morschenich in einer Flüchtlingsunterkunft ein Feuer gelegt.

Polizei und Feuerwehr waren gegen 17.40 Uhr ausgerückt. Bei Eintreffen der Rettungskräfte brannte das Obergeschoss des Hauses bereits lichterloh. Am Brandort gab der 34-Jährige an, den Brand absichtlich verursacht zu haben. Er wurde an Ort und Stelle festgenommen.

Letztlich wurde er nach Hinzuziehung eines Arztes und des Ordnungsamtes in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Die übrigen vier Bewohner des Hauses wurden durch die Gemeinde Merzenich anderweitig untergebracht.

Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 100.000 Euro.