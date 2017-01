Flüchtlingskinder unterstützen kleine Sternsinger

Bergstein/Brandenberg/Zerkall.

An den Tagen vor Neujahr haben sich die Sternsinger in den Hürtgenwalder Ortsteil Brandenberg, Bergstein und Zerkall auf den Weg gemacht. Mit großem Einsatz gingen 38 Kinder durch die Dörfer und sammelten an den Haustüren für die Aktion des Kindermissionswerk unter dem Leitwort „Gemeinsam für Gottes Schöpfung – In Kenia und weltweit“.