Flüchtlingsheim wird abgerissen Letzte Aktualisierung: 16. März 2018, 17:40 Uhr

Hürtgenwald. Die Gemeinde Hürtgenwald will die Flüchtlingsunterkunft an der Monschauer Straße in Vossenack abreißen. Bereits im Herbst hatte die Kommune entschieden, dort keine Menschen mehr unterzubringen.