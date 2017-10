Flüchtlinge wurden ins ehemalige Kasino umquartiert Letzte Aktualisierung: 13. Oktober 2017, 13:22 Uhr

Niederzier. Nach Hinweisen des Gesundheitsamtes hat die Gemeinde Niederzier zwischenzeitlich die in die Jahre gekommenen Flüchtlingsunterkünfte an der Selhauser Straße und am Heideweg in Oberzier geräumt und die betroffenen Flüchtlinge größtenteils in das ehemalige Kasino in Niederzier umquartiert.