Düren - Firmen geben Schülern einen Plan mit

Mann mit Messer weiterhin in Behandlung Ein 27-Jähriger aus Aachen, der am Mittwochabend an der Trierer Straße die Polizei auf den Plan gerufen hatte, befand sich am Donnerstag noch in ärztlicher Behandlung im Dürener Landeskrankenhaus. Dies teilte die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage mit.