Kleinhau - Finkenheide: Seit 30 Jahren Zeltplatzabenteuer

Kleinhau.

Ein Ort, an dem Kindheitserinnerungen entstehen, an dem Freundschaften geschlossen und Abenteuer erlebt werden – das ist der Jugendzeltplatz Finkenheide in diesem Sommer seit drei Jahrzehnten. „Wir haben im Zeltlager mittlerweile die dritte Generation an Kindern“, sagt Manfred Kempen stolz.