Düren - „Fidele Jungs“ Huchem-Stammeln feiern Maifest

Düren.

Der Vorsitzende der Maigesellschaft „Fidele Jungs“ Huchem-Stammeln durfte beim festlichen Umzug durch den Ort in der Gemeinde Niederzier der Kutsche Platz nehmen. Das hatte natürlich nichts mit seinem Amt als erster Mann der Maiburschen zu tun. Tobias Steiger ist vielmehr in diesem Jahr auch Maikönig und deshalb durfte er in der Kutsche mit seiner Maikönigin Linda Kilas Platz nehmen.