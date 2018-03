Kreis Düren.

Stellen Sie sich vor, Sie sind verletzt in Ihrem Wagen eingeklemmt: Wer kommt, um Sie zu befreien? Wer sichert die Straße nach einem Unfall? Stellen Sie sich vor, Sie liegen hilflos in ihrem Bett: Wer kommt, um dem Rettungsdienst Zutritt zu verschaffen? Und wer übernimmt die Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten? Die Liste ließe sich lange fortsetzen, die Antwort ist kurz: die Freiwillige Feuerwehr.