Düren - Feuerwehr nimmt ihre neue Rettungswache in Betrieb

Düren.

Die Rettungswache West der Feuerwehr Düren an der Monschauer Landstraße in Rölsdorf ist so gut wie fertig. „Wir werden am 19. und 20. März wohl umziehen können. Dann hat das Provisorium ein Ende“, verkündete der Amts- und Wehrleiter Johannes Rothkranz in der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr.