Investitionen in Gerätehäuser und Fahrzeuge

Der Brandschutzbedarfsplan sieht bis 2020 unter anderem die Erweiterung des Gerätehauses in Berzbuir, Sanierungen an den Gerätehäusern in Lendersdorf und Derichsweiler sowie weitere bauliche Maßnahmen in Echtz, Merken und Birkesdorf vor. Gesamtvolumen: rund 600.000 Euro.

Mehr als 4,7 Millionen Euro sollen in den Fuhrpark und die Ausrüstung fließen, unter anderem 260 000 Euro in neue Atemschutzgerätetechnik, 870.000 Euro in eine neue Drehleiter und jeweils 360.000 bis 380.000 Euro für neue Löschfahrzeuge für die Hauptwache, für Lendersdorf, Birkesdorf und Echtz.