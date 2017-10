Abenden.

Zugleiter Charly Hutmacher hatte am Sonntagmittag alle Hände voll zu tun, musste er doch den Erntedankzug in Abenden sortieren. 19 Gruppen hatten sich angekündigt und stellten sich am Ortsrand über mehrere Straßenmündungen hinweg auf. Dann puzzelte sich alles zu einem großen Umzug zusammen, der sich gemächlich durch den Kernort schlängelte.