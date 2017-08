Nideggen.

Eine Gruppe von zehn- bis 14-Jährigen verbringt eine Ferienfreizeit auf Burg Nideggen. So weit, so unspektakulär. Doch was passiert, wenn die Kinder und Jugendlichen unverhofft einen Schatz entdecken und sich auf die Spurensuche nach dessen Ursprung machen? Die Erkundungsreise in die Zeit des Burgherren Wilhelm IV. zeigt der Film „Im Schatten der Burg“.