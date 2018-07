Düren.

Dass Annaoktav und Annakirmes eng zusammengehören, hat sich in diesen Tagen schon mehrfach gezeigt. Am Sonntag feierte Pfarrer Ernst-Joachim Stinkes mit den Gläubigen einen Gottesdienst im Festzelt auf dem Kirmesplatz und bereits am vergangenen Donnerstag haben die Schausteller sich zur Andacht bei der Heiligen Mutter Anna getroffen.