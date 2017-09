Fehler beim Linksabbiegen: Drei Personen in Niederzier verletzt

Niederzier. Bei einem Unfall auf der Großen Forststraße bei Niederzier wurden am vergangenen Freitag drei Personen verletzt. Ein 18-jähirger Fahranfänger missachtete die Vorfahrt und kollidierte so beim Abbiegen mit dem Gegenverkehr.

Der 18-jährige Jülicher fuhr um 17.44 Uhr aus Hambach kommend auf der Großen Forststraße in Richtung Niederzier. An der Einmündung zur Landstraße 12 wollte er nach links abbiegen, um in Richtung Tagebaurandstraße weiterzufahren. Beim Abbiegen achtete der junge Mann jedoch nicht auf die Vorfahrt des Gegenverkehrs und kollidierte so mit dem Wagen einer 32-jährigen Frau aus Titz, die in Richtung Hambach unterwegs war.

Der Aufprall der Fahrzeuge war so stark, dass beide Autos von der Fahrbahn geschleudert wurden. Die Insassen konnten erst mit Unterstützung der Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen geborgen werden.

Die beiden Autofahrer und die 16-jöhrige Beifahrerin der Titzerin wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, das sie mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden, wo sie stationär aufgenommen wurden.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Die Fahrbahn musste nach der Bergung der Pkw noch durch die Feuerwehr gereinigt werden.