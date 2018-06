Düren - Fanartikel zur WM finden in Düren reißenden Absatz

Düren.

Die Vorfreude steigt. Donnerstagabend wird die Fußball-WM mit der Partie Russland gegen Saudi-Arabien eröffnet, am Sonntag bestreiten dann „Jogis Jungs“ ihr erstes Spiel gegen Mexico. Die ersten Häuser und Autos in Düren sind schon schwarz-rot-gold geschmückt. Aber was braucht der WM-Fan eigentlich alles für den perfekten Fußball-Abend? Und was bekommt er für maximal 25 Euro? Ein Selbstversuch.