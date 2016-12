Falsch in Kreisverkehr gefahren: Verletzte und 35.000 Euro Schaden

Langerwehe.

In der Nacht zum Donnerstag ist es in Langerwehe zu einem Unfall gekommen. Ein 25-Jähriger aus Düren war mit seinem Fahrzeug entgegengesetzt in einen Kreisverkehr gefahren und prallte mit dem Wagen eines 34-Jährigen zusammen. Dabei wurde die 19-jährige Beifahrerin des Düreners leicht verletzt.