Düren.

Die Auszeichnung „Integration durch Tore“ der Dürener Initiative „Fußballvereine gegen Rechts“ geht an den Christlichen Sportverein Düren (CSV). Beim Junioren-Turnier des CSV in der Sporthalle Burgau am vergangenen Wochenende verlieh die Initiative zum 6. Mal ihre jährliche Auszeichnung „Integration durch Tore“.