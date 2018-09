Düren - Fahrradfahrer stürzt mit 2,36 Promille

Düren.

Am frühen Samstagmorgen ist ein 25-Jähriger auf der Tivolistraße in Höhe der Rurbrücke mit seinem Fahrrad gestürzt und hat sich dabei einen Zahnbruch sowie eine Kopfverletzung zugezogen. Andere Verkehrsteilnehmer hatten den Mann am Boden liegend gefunden und den Rettungsdienst informiert. Dieser stellte schnell fest: Grund für den Unfall war wohl der Promillewert des Mannes.