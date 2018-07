Düren - Fahrraddieb setzt Pfefferspray ein

Düren. Bei dem Versuch, sein gerade gestohlenes Rad zurückzuerlangen, wurde am Dienstagnachmittag ein 29 Jahre alter Mann aus Düren durch den Einsatz von Reizgas leicht verletzt. Der Täter konnte flüchten.

Gegen 15.50 Uhr hatte der Dürener sich in einem Gebäude an der Glashüttenstraße aufgehalten und zufällig durch ein Fenster beobachtet, dass sich ein Unbekannter an seinem abgestellten und abgeschlossenen Fahrrad zu schaffen machte. Dem Täter gelang es, das Schloss zu knacken und mit seiner Beute davonzuradeln. Der 29-jährige Geschädigte suchte zu Fuß nach dem Flüchtigen und konnte diesen samt Fahrrad etwa eine halbe Stunde später im Langemarckpark aufspüren. Der Dieb war offenbar gerade im Begriff, es an einen Dritten zu verkaufen.

Der rechtmäßige Besitzer forderte die Herausgabe seines Fahrrads und versuchte, es an sich zu nehmen. Es kam zu einem Gerangel um das Gefährt, im Zuge dessen der Unbekannte dem 29-Jährigen mehrfach Reizgas ins Gesicht sprühte. Trotz der Augenreizung, die später ambulant behandelt werden musste, ließ sich das Opfer nicht einschüchtern, bis der Täter vom Rad abließ und in Richtung Hauptbahnhof davon lief.

Hinweise auf seine Identität liegen bislang nicht vor. Er ist etwa 1,75 Meter groß und von südländischem Erscheinungsbild. Zur Tatzeit war er bekleidet mit einer kurzen dunklen Arbeitshose, einem dunklen T-Shirt, einer Kappe sowie einer Sonnenbrille mit weißen Bügeln. Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen, nimmt die Polizei unter Telefon 02421/949-6425 entgegen.