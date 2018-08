Nideggen - Fahrerloses Auto rollt auf Café-Terrasse und verletzt Gäste

Nideggen. Einen Unfall der ungewöhnlichen Art nahm die Polizei Donnerstagmittag in Nideggen auf. Ein fahrerloses Auto war auf die Terrasse eines Cafés gerollt. Zwei Personen wurden dadurch leicht verletzt.

Gegen 11.45 Uhr hatte eine 56-jährige Autofahrerin aus Nideggen ihren Wagen am Markt abgestellt und diesen verlassen, berichtete die Polizeibehörde im Kreis Düren. Von ihr unbemerkt, setzte sich das Auto dann in Bewegung. „Offensichtlich war der Schalthebel des Automatikgetriebes nicht in die Parkposition gebracht worden“, heißt es im Polizeibericht.

Der Wagen rollte zwischen die Tische und Stühle eines Cafés und lud auf dem Weg einen 78-jährigen Mann aus Nideggen auf. Eine 58-jährige Nideggenerin, der auf der Terrasse des Lokals saß, wurde vom zusammengeschobenen Mobiliar leicht eingeklemmt. Zu einer Berührung mit dem Wagen kam es nicht.

Beide Personen zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Im Polizeibericht heißt es abschließend: „Die Fahrzeughalterin, die unmittelbar nach dem Vorfall zu ihrem Wagen zurückkehrte, zeigte sich sehr zerknirscht und entschuldigte sich bei den Betroffenen.“