Düren.

„Heinrich Bölls Vermächtnis besteht darin, jungen Schriftsteller in bedrängten Situationen zu helfen und sie zu fördern.“ Mit diesem Satz eröffnete Dürens Bürgermeister Paul Larue am Dienstag den „Arabischen Abend“ im Foyer des Hauses der Stadt. Vier junge Schriftsteller aus dem arabischen Raum, die ein Stipendium im Heinrich-Böll-Haus in Langenbroich erhalten hatten, lasen vor rund 60 Zuhörern aus ihren Werken.