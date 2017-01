Vier Vorführungen an drei Tagen Ende Januar

Die „Exodus“-Vorführungen finden am Samstag, 28. Januar, um 20 Uhr, sowie am Sonntag, 29. Januar, um 15 und um 19 Uhr in der Aula des Franziskus-Gymnasiums in Vossenack, Franziskusweg, statt.

Eintrittskarten gibt es zum regulären Vorverkaufspreis von 14 Euro (an der Abendkasse 16 Euro) und zum ermäßigten Preis von 11 Euro (Abendkasse 13 Euro) ab sofort im „Casa Rustica“ in Vossenack und bei „Hilgers Geschenkideen“ in Kleinhau.

Am Freitag, 27. Januar, findet um 19 Uhr eine Zusatzvorstellung statt, für die die Tickets ausschließlich an der Abendkasse verkauft werden.

Die Hauptrollen spielen Felix Offermanns, Theo Kersting, Annika Muthmann, Samira Lauscher, Sarah Eischet, Gunnar Leschenar, Elisabeth Amendt und Simon Kirch.