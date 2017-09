Düren.

Manchmal, wenn Eva Wiedemann in ihrer Theatergarderobe sitzt, nimmt sie die Uhr mit dem Logo der Angela-Schule auf dem Zifferblatt in die Hand und muss an ihren früheren Schulleiter Wolfgang Habrich denken. Der hat der 28-jährigen Schauspielerin die Uhr bei ihrer Abiturfeier überreicht und ihr damals noch einen Rat mit auf den Weg gegeben: „Machen Sie mit diesem Schnitt etwas Vernünftiges.“